Salta quando non c è più luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salta quando non c è più luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORRENTE

Significato/Curiosita : Salta quando non c e piu luce

corrente alternata (CA o AC dall'inglese: alternating current), in elettrotecnica, è un tipo di corrente elettrica nella quale il flusso di elettroni inverte...

