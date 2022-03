Realizzata con ago e filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Realizzata con ago e filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CUCITA

Significato/Curiosita : Realizzata con ago e filo

ago, filo e nodo è una scultura in due parti creata dai coniugi claes oldenburg e coosje van bruggen. l'opera è posta in piazzale cadorna, punto cruciale...

Fili colorati, 4 bianchi e 4 neri. pince pronuncia pèns, piega pinzata, cucita, fatta nei punti di un vestito dove serve per modellarlo sulla forma del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

