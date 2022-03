C è quello celiaco, brachiocefalico... e d albero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello celiaco, brachiocefalico... e d albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRONCO

Significato/Curiosita : C e quello celiaco, brachiocefalico... e d albero

Tracheobronchiale e brachiocefalico si uniscono con i vasi efferenti dei linfonodi parasternali a formare i tronchi broncomediastinici sinistro e destro. il...

Il tronco, anche detto busto o torso, è una medesima porzione del corpo umano comprendente tre distinti porzioni ossee. il torso è il vero centro pulsante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con quello; celiaco; brachiocefalico; albero; In Turkmenistan c è quello del Karakum; Esiste quello del Libro e quello del Mobile; È vasto quello del dotto; È pregiato quello di Boemia; Quello celiaco è detto anche solare; C’è quello celiaco ; Sta in cima all albero di Natale; L albero da cui si casca; Un albero con i fiori bianchi; L albero del Libano; Cerca nelle Definizioni