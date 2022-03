Quello di balena... vale come oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di balena... vale come oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOMITO

Significato/Curiosita : Quello di balena... vale come oro

Turco di ferzan özpetek, che riscuote un ottimo successo. la sua interpretazione gli vale molti riconoscimenti. viene scelto da yves saint laurent come testimonial...

Stai cercando il personaggio della serie animata ben 10, vedi vomito (personaggio). il vomito (detto anche emesi, dal greco µes, èmesis) è l'espulsione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con quello; balena; vale; come; Monumenti funerari come quello di Alicarnasso; quello du Midi è nei Pirenei; C è quello d Antibes; C è quello celiaco, brachiocefalico... e d albero; Il profeta che dimorò tre giorni nel ventre di una balena ; Si spara contro la balena ; Il profeta inghiottito da una balena ; La Dick balena bianca; Lo è Robinson Crusoe dopo il disastro navale ; Game __, vale a dire gioco finito; vale ... nella parte inferiore; Il man rivale di Jocker; Monumenti funerari come quello di Alicarnasso; Stato africano che ha come capitale Lusaka; come la storia in un libro di Antonio Scurati; come l Osservatore... del Vaticano; Cerca nelle Definizioni