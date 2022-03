Quelli del sistema solare sono otto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli del sistema solare sono otto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANETI

Significato/Curiosita : Quelli del sistema solare sono otto

Sole. per la definizione generica si veda la voce sistema planetario. il sistema solare è un sistema planetario costituito da una varietà di corpi celesti...

Disambiguazione – "pianeti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pianeta (disambigua) o pianeti (disambigua). un pianeta è un corpo celeste... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con quelli; sistema; solare; sono; otto; Sono grandi quelli raffigurati da Paul Cézanne; In molte specie quelli femminili sono uguali; Ci sono quelli genealogici... o di Natale; quelli di Man non hanno la coda; Il sistema ereditario che privilegiava l ultimogenito; Costanza nel tempo della temperatura di un corpo o di un sistema ; sistema politico che prevede più compagini; sistema operativo Apple; Il pianeta più grande del Sistema solare ; La stella più vicina al sistema solare ; In quello interplanetario si trova il sistema solare ; Via consolare romana; sono del giovane Werther nel romanzo di Goethe; Lo sono i cardinali e i vescovi; sono composti da acini di uva; Lo sono cattolici e protestanti; Si scrive sotto un post sui social nework; Ha colletto, polsini e botto ni lungo il petto; Il dotto re dei più piccoli; Il The Pooh orsacchiotto della Disney;