Può portarlo il treno e l aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può portarlo il treno e l aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RITARDO

Significato/Curiosita : Puo portarlo il treno e l aereo

ritardo – il fatto di compiere qualcosa in un tempo successivo a (o in un intervallo di tempo maggiore di) quello corretto ritardo – nelle telecomunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

L aeroporto collegato a Milano con un treno navetta; È l anagramma di nuotatore: Autotreno - Entourage - Tuttofare; In carro e in treno ; Un treno cittadino; Luogo di raccolta per chi si serve dell aereo ; Piccolo aereo da turismo; Si compie salendo in nave o in aereo ; L impugna il pilota d aereo ;