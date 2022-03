Può essere diretta o registrata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere diretta o registrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TELECRONACA

Significato/Curiosita : Puo essere diretta o registrata

Tratta sempre di un marchio registrato, non di una denominazione generica o altro). un marchio registrato all'estero può essere riconosciuto anche tramite...

Il che lo costringe a trasferirsi a milano. nel 1991 conduce la prima telecronaca, per tottenham-leeds utd di premier league, in differita. dopo tre anni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con essere; diretta; registrata; Laika fu il primo essere vivente a esplorarlo; Può essere un miscuglio o una soluzione; Può essere di bordo, segreto, di viaggio; Letto che può essere appeso a due alberi; Il commento in diretta di una partita sullo schermo; Trasmissione televisiva non in diretta ; Era diretta da Muti: __ Filarmonica della Scala; Nota pellicola del 2010 diretta da Christopher Nolan; Una raccolta registrata ; La deformazione di una voce registrata e riascoltata ad alta velocità; Cerca nelle Definizioni