Pretesto usato per iniziare una discussione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pretesto usato per iniziare una discussione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPIGLIO

Significato/Curiosita : Pretesto usato per iniziare una discussione

Perentoriamente e lapidariamente richiesto ad hitler di "iniziare a far pulizia una volta per tutte in casa sua", con ciò intendendo l'esautorazione dei...

L'alpinista può usare per la progressione, in particolare si definisce appiglio una asperità che permette l'uso degli arti superiori per trazione o spinta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

