Va posta per ottenere una risposta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va posta per ottenere una risposta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DOMANDA

Significato/Curiosita : Va posta per ottenere una risposta

Allegati vengono utilizzati anche per comporre un messaggio di posta elettronica in formato html, generalmente per ottenere una più gradevole visualizzazione...

domanda (o interrogazione) – espressione linguistica di una richiesta di informazioni, contrapposta all'asserzione e all'esortazione domanda – azione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

