Per non sentire dolore, va fatta prima di operare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per non sentire dolore, va fatta prima di operare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANESTESIA

Significato/Curiosita : Per non sentire dolore, va fatta prima di operare

Decide di chiedere a lexie di sposarlo ma lei, arrabbiata perché tutti la credono ancora mentalmente instabile, va via prima che le venga fatta la proposta...

Altri file sull'anestesia (en) anestesia / anestesia (altra versione), su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) anestesia, in catholic... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con sentire; dolore; fatta; prima; operare; Si fa sentire quando è preso... a bastonate; sentire un sentimento; Una voce di richiamo per non farsi sentire ; Far sentire la voce a tempo di musica; Il dolore in termini medici; Dare in escandescenze per dolore o rabbia modo di dire; dolore intenso; Impassibilità nel dolore ; Lo ha ogni cosa fatta ; Una gara fatta correndo; fatta girare; È fatta con uova e pancetta; Classe 1963, il personaggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa; Chi lo disse Verità, tu moristi prima di me; La prima parola dell intervistato; Un verbo prima verile; Sinonimo di adoperare ; Leggerezze nell operare ; Idoneo ad operare ; Maestria nell operare ; Cerca nelle Definizioni