Per lavoro, disegna abiti di alta moda - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : STILISTA

Significato/Curiosita : Per lavoro, disegna abiti di alta moda

Globalizzazione ha permesso di incorporare nelle tendenze del decennio stili di diversi continenti, come abiti mediorientali e asiatici nella moda europea, americana...

Creando sontuose toilettes per la regina, non poteva ancora definirsi stilista. per fare un esempio, a causa delle rigide leggi suntuarie che regolavano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

