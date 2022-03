Pasto in piedi in cui ognuno si serve da sé fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasto in piedi in cui ognuno si serve da sé fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUFFET

Significato/Curiosita : Pasto in piedi in cui ognuno si serve da se fra

Tre cantiche, si apre con un canto introduttivo (che serve da proemio all'intera opera), nel quale il poeta dante alighieri racconta in prima persona...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi buffet (disambigua). buffet (pronuncia francese /byfe/; pronuncia italianizzata /buf'f/) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Il tipico pasto consumato seduti sul prato ing; Il tradizionale pasto natalizio; L antipasto che si ricava dallo storione; L ultimo pasto quotidiano; Si può contrarre ai piedi in piscina; Copre i monaci fino ai piedi ; Permettono ai piedi di prendere aria; Un pranzo in piedi ; Ciascuno, ognuno ; L animale che è in... ognuno ; ognuno cura il proprio; ognuno ha la sua cima; Luogo di raccolta per chi si serve dell aereo; serve al pollicoltore; serve per pagare con il Bancomat; Con le bustine non serve