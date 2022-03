La parte della gamba dall inguine al ginocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte della gamba dall inguine al ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COSCIA

Significato/Curiosita : La parte della gamba dall inguine al ginocchio

(nella stessa direzione). la gamba destra viene successivamente posta a sbarramento all'altezza del ginocchio dell'avversario. la mano destra afferra uke...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi coscia (disambigua). la coscia è il tratto dell'arto inferiore compreso tra l'anca e il ginocchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

