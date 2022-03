Numero che dopo la virgola si ripete all infinito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Numero che dopo la virgola si ripete all infinito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERIODICO

Significato/Curiosita : Numero che dopo la virgola si ripete all infinito

Matematica, un numero decimale periodico è un numero razionale che espresso in notazione decimale ha una stringa (finita) di cifre dopo la virgola che, da un...

Tratti da periodici wikizionario contiene il lemma di dizionario «periodico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su periodico periodico, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con numero; dopo; virgola; ripete; infinito; Il numero romano L; Frazionare un numero con un altro; Il numero di Maradona; Il primo numero inglese; Lo stadio finale dopo bruco e crisalide; Lo è Robinson Crusoe dopo il disastro navale; dopo senza vocali; Lesioni che sulla pelle del ventre possono manitestarsi dopo una gravidanza; Il numero con la virgola ; 1 numeri dopo la virgola ; I numeri dopo la virgola ; Cifre senza virgola ; Il prefisso per ripete re; Il ripete rsi di certi eventi; ripete re dopo la prima; ripete l originale; Motivo decorativo replicato all infinito per fare sfondi; Giacomo, il celebre poeta de L infinito ; Per un tempo infinito : per __; Splendono nell infinito ; Cerca nelle Definizioni