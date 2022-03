Noto gelato Algida con cono, panna e cioccolato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto gelato Algida con cono, panna e cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORNETTO

Significato/Curiosita : Noto gelato algida con cono, panna e cioccolato

Il cornetto è una specialità di pasticceria, derivante dal kipferl austriaco (chiamato brioche nel nord italia). si tratta di una specialità alimentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con noto; gelato; algida; cono; panna; cioccolato; noto film con Robert Redford e Paul Newman: La __; Il Kenobi noto personaggio di Star Wars; __ Knam. noto pasticciere; Matthaus: noto allenatore ed ex calciatore tedesco; gelato morbido servito in coppette; Un tipo di gelato ; _ cream, gelato inglese; Con cream è un gelato ; Ghiacciolo algida alla coca cola, fragola e limone; Noto ghiacciolo cilindrico dell'algida ; Linea di gelati in vaschetta dell'algida ; Noto gelato algida ricoperto e su stecco; Tramandare la cono scenza ai più piccoli; Individuo scono sciuto; Stefano, Viceministro dell econo mia nel 2013; Li percepiscono i professionisti; Li appanna il fiato; L Honoré decorata con panna e piccoli bignè; Lo zio che una capanna rese celebre; Frutto che si mangia con la panna ; Torta inglese al cioccolato ... fangosa ing; La pralina Ferrero ricoperta di cioccolato e nocciole; Un cioccolato dolce; Il cioccolato alla nocciola tipico torinese; Cerca nelle Definizioni