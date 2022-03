Molti la leggono ma nessuno la scrive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti la leggono ma nessuno la scrive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MANO

Significato/Curiosita : Molti la leggono ma nessuno la scrive

I sistemi ocr leggono il codice postale scritto sulle lettere e provvedono a stampare sulle missive un codice a barre che rappresenta la destinazione della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mano (disambigua). nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

