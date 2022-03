In molte specie quelli femminili sono uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In molte specie quelli femminili sono uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CROMOSOMI

Significato/Curiosita : In molte specie quelli femminili sono uguali

Specie conosciute, benché la diversità sia stata stimata in più di 3 milioni di specie.sono importanti perché decompongono i residui di animali e vegetali...

Eucarioti i cromosomi hanno forma lineare, hanno dimensioni maggiori e il loro numero è specie-specifico (ad esempio nell'uomo si hanno 46 cromosomi, nel topo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

