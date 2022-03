Materiale dei sacchetti che inquinano i mari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale dei sacchetti che inquinano i mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLASTICA

Significato/Curiosita : Materiale dei sacchetti che inquinano i mari

Disambiguazione – "plastica" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi plastica (disambigua). le materie plastiche sono materiali organici... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

sacchetti pieni d acqua; I lanci goliardici di sacchetti pieni d acqua; I sacchetti con un pasto; È di mari nella un brano di Fabrizio De André; Mammifero mari no... discepolo di un politico; La zona del Salernitano con mari na di Camerota; Percorrono i mari