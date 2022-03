I maschi nel gregge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I maschi nel gregge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARIETI

Significato/Curiosita : I maschi nel gregge

Preferendo che i maschi superino gli 80 cm e le femmine i 75 cm. è stato da sempre impiegato nella pastorizia come guardiano delle greggi contro i lupi. forse...

Silvano arieti (pisa, 28 giugno 1914 – new york, 7 agosto 1981) è stato uno psichiatra e accademico italiano. il nome arieti è una variante di da rieti/rieti/rietti...

Altre definizioni con maschi; gregge; Forte e maschi o; maschi etti giudiziosi; Fabbrica di accessori per il collo maschi le; Nome maschi le russo; Dal gregge , in un'opera di Damien Hirst; La peggiore del gregge : __ nera; In mezzo al gregge ; Una piccola del gregge ;