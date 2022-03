Indicò la via ai Re Magi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicò la via ai Re Magi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : COMETA

Significato/Curiosita : Indico la via ai re magi

Nella tradizione cristiana i re magi (singolare magio) sono alcuni saggi astrologi che, secondo il vangelo di matteo (2,1-12), seguendo «il suo astro»...

Significati, vedi cometa (disambigua). disambiguazione – "comete" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi comete (disambigua). una cometa è un corpo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con indicò; magi; Linea immagi naria del movimento di un pianeta; E rappresentata con la bacchetta magi ca; La parola magi ca dei cabalisti; Immagi ni, sembianze; Cerca nelle Definizioni