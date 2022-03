Grosse funi della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosse funi della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOMENE

D'appontaggio e di funi d'arresto descritti in seguito. il capitano di fregata charles samson, divenne il primo pilota a decollare da una nave in movimento...

gómena è il termine nautico con cui si indica una cima, di adeguata sezione, destinata all'ormeggio delle imbarcazioni. è anche un'unità di misura (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Le più grosse sono quelle di cocco; Hanno grosse costole commestibili; Centro di grosse to; grosse buche carsiche; funi per l ormeggio; funi di grosso diametro; funi di traino per natanti; Fabbricanti di funi ; Storica auto della Citroën; La parte della gamba dall inguine al ginocchio; La mancanza della vista un romanzo di Saramago; Compose L arte della fuga; Banchina dove è possibile lo sbarco di una nave ; Aiuta a determinare la posizione di una nave ; Blocca la nave ; Lo spartiacque della nave ;