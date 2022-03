Gioco di carte per una persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco di carte per una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLITARIO

Significato/Curiosita : Gioco di carte per una persona

Uno è un gioco di carte non collezionabili statunitense creato da merle robbin nel 1971 e prodotto da mattel. il gioco uno è venduto in 80 paesi e ha...

Chiamati comunemente "solitari", per esempio il solitario della bastiglia o la variante per una persona del mahjong. lo scopo di un solitario è in genere quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con gioco; carte; persona; Si lanciano contro il bersaglio per gioco ; La variante italiana del gioco da tavolo Scrabble; gioco di carte; Game __, vale a dire gioco finito; Gioco di carte ; Un carte llo della dogana; Il gioco di carte detto anche Scaracoccia; Tre carte d ugual valore; Il Kenobi noto persona ggio di Star Wars; Classe 1963, il persona ggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa; Il creatore del persona ggio di Monsù Travet; Il persona ggio di Matrix che offre a Neo la scelta tra la pillola rossa o quella blu; Cerca nelle Definizioni