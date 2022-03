La forzata astinenza dal cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forzata astinenza dal cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INEDIA

Lavori forzati ma, mentre il primo è dilaniato dai dolori delle crisi di astinenza, il secondo ha il braccio ormai in cancrena. un secondino se ne accorge...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «inedia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su inedia (en) inedia - il manuale di merck, su merck.com...

Altre definizioni con forzata; astinenza; cibo; Cresce mediante un alimentazione forzata ; forzata cessione di beni; È soggetta ad alimentazione forzata ; Quella forzata può avvenire in sosta vietata; Lunga astinenza dal cibo; L'astinenza dal cibo; astinenza e rinuncia all'attività sessuale; Giorno di astinenza dalle carni per i cattolici; cibo per gli uccellini; Leggero, come un cibo light; cibo da pascolo; Stare... con scarsità di cibo ; Cerca nelle Definizioni