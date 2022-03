Fibra che collega più ossa tra loro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibra che collega più ossa tra loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEGAMENTO

Significato/Curiosita : Fibra che collega piu ossa tra loro

(primi cinesi a vincere un nobel). tra il xx e il xxi secolo si distinse la figura di charles k. kao, pioniere della fibra ottica, premio nobel per la fisica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi legamento (disambigua). il legamento (o ligamento) è una formazione di tessuto connettivo fibroso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

