Fessure, piccole aperture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fessure, piccole aperture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPIRAGLI

Significato/Curiosita : Fessure, piccole aperture

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1979, vedi piccole labbra (film). le piccole labbra, (chiamate anche labbra minori del pube dal latino...

Parigi, bibliothèque de l'institut de france raggi luminosi attraverso uno spiraglio angolare, 1490-1491, disegno, parigi, bibliothèque de l'institut de france... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

fessure nel muro; fessure da cui esce vapore; Passano dalle fessure ; fessure per bocche da fuoco; Particelle infinitamente piccole ; Si pratica eseguendo piccole riparazioni in casa; Arcipelago delle piccole Antille; Una delle piccole donne; L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto; Le aperture per lo sfogo di vapori; Le aperture nelle due fosse nasali; aperture nasali;