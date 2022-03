Diffuso marchio di carta assorbente e igienica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffuso marchio di carta assorbente e igienica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOTTEX

Significato/Curiosita : Diffuso marchio di carta assorbente e igienica

Che diverranno col tempo conosciuti a livello mondiale, quali kleenex e scottex. la struttura attuale nasce negli anni novanta, quando la kimberly-clark... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con diffuso; marchio; carta; assorbente; igienica; Un diffuso nome da cinema; Un diffuso airone; Lauro, comune e diffuso arbusto sempreverde; Strumento musicale diffuso in Sicilia; Un simbolo affine a Registered ® marchio registrato; Louis: marchio di borse; Il marchio di fabbrica nel gergo pubblicitario; Un marchio su molte penne biro; L isola con Giacarta ; Un nativo di Giacarta ; Voluminoso incarta mento; Risposta su carta degli imperatori romani; Di aspetto bucherellato e assorbente ; Per il gatto è assorbente o agglomerante; In casa non possono mancare di carta igienica ;