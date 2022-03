Desiderare fortemente e con passione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Desiderare fortemente e con passione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRAMARE

Significato/Curiosita : Desiderare fortemente e con passione

Visuale di chi pensa che si debba sempre fare, desiderare, meritare, conquistare qualcosa (punto di vista che è tipico soprattutto del giudicante, ma può essere...

Dall'antico alto tedesco sensuht, nel senso di "malattia del doloroso bramare" e indica un desiderio interiore rivolto ad una persona o una cosa che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

