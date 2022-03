Crostaceo che si dice cammini all indietro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crostaceo che si dice cammini all indietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAMBERO

Significato/Curiosita : Crostaceo che si dice cammini all indietro

Nei videogiochi della prima generazione e il suo design è basato su un crostaceo. è vissuto trecento milioni di anni fa sul fondo del mare e sulle spiagge...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gambero (disambigua). il nome volgare gambero identifica varie specie di crostacei acquatici appartenenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con crostaceo; dice; cammini; indietro; crostaceo simile all aragosta; Un crostaceo simile all aragosta; Il crostaceo detto anche l eremita; Un crostaceo dalle potenti chele; Frank, che è stato giudice di Italia s Got Talent; Se accade di perderla, non si dice assolutamente niente; L inizio di dice mbre; Lo si dice di tre cotte; I crostacei che si dice cammini no all'indietro; Un passo indietro nella carriera aziendale; Un modo di andare... all indietro ; Date indietro ; Si tira indietro sull attenti; Cerca nelle Definizioni