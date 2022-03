Cosi erano dette, anni fa, le automotrici ferroviarie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi erano dette, anni fa, le automotrici ferroviarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LITTORINE

Significato/Curiosita : Cosi erano dette, anni fa, le automotrici ferroviarie

Sergio, le automotrici della prima generazione, torino, elledi, 1983, isbn 88-7649-016-7. gianfranco tiberi, gli investimenti ferroviari:150 anni di altalena...

Grassi. le littorine possono anche essere usate come esca per prendere piccoli pesci. la conchiglia di solito viene frantumata e la morbida littorina così estratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con cosi; erano; dette; anni; automotrici; ferroviarie; cosi è il viale ombroso; cosi sono pochi cigni; cosi gli amici si rivolgono ad Armani; Invecchiata apposta, come certa mobilia, cosi da apparire di un epoca lontana; Affaristi che operano senza alcuno scrupolo; erano enormi nella preistoria; Friedrich, teorico luterano ; La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri, panchine, scale; Presiedette la Commissione Europea 1999-2004; Celebre vedette parigina della prima metà del secolo scorso; Precedette l iva; Precedette ro i Capetingi; Lo saranno in una serie TV degli anni 80; Scriveva riviste con Giovanni ni; Compagnia aerea britanni ca del passato; Gianni zzero; Sprone d'acciaio fissato in basso sul davanti delle motrici ferroviarie ; Ci sono quelle radiofoniche e quelle ferroviarie ; Cerca nelle Definizioni