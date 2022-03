Corrisponde alla Francia dei tempi di Cesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrisponde alla Francia dei tempi di Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GALLIA

Significato/Curiosita : Corrisponde alla francia dei tempi di cesare

Enrico iv di borbone, detto enrico il grande (le grand) (pau, 13 dicembre 1553 – parigi, 14 maggio 1610), fu re di francia, primo della casa di borbone...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gallia (disambigua). la gallia (o gallia transalpina) era, secondo la nomenclatura geografica dell'età...

