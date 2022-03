Corridoio di ospedale o parte di una carreggiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corridoio di ospedale o parte di una carreggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORSIA

Significato/Curiosita : Corridoio di ospedale o parte di una carreggiata

Strada. dal 2018 sono comunque iniziati i lavori di riasfaltatura della carreggiata in alcuni tratti di entrambe le direzioni. l'autostrada regionale medio...

corsia è una parte dell'autostrada con una destinazione specifica per cui prende il nome: corsia di marcia – destinata al transito dei veicoli corsia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

