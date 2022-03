Consuetudine, costume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consuetudine, costume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ABITUDINE

Significato/Curiosita : Consuetudine, costume

Fusione delle parole inglesi costume ("costume") e play ("gioco" o "interpretazione") che indica la pratica di indossare un costume che rappresenti un personaggio...

O su abitudine wikizionario contiene il lemma di dizionario «abitudine» wikimedia commons contiene immagini o altri file su abitudine abitudine, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con consuetudine; costume; Comportamento che si segue per consuetudine ; Una consuetudine di... tre giorni alla settimana; E' consuetudine darselo in confidenza; Li crea la consuetudine ; Attinente al buon costume ; Un costume da spiaggia; costume per danzatrici; Contrari al buon costume ; Cerca nelle Definizioni