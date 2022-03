Come un soprammobile che non viene pulito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un soprammobile che non viene pulito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POLVEROSO

Significato/Curiosita : Come un soprammobile che non viene pulito

Legni non pregiati e mattoni a vista richiamano le antiche case di campagna. arredamento decorativo: soprammobili e quadri sono elementi dominanti, che si...

polveroso (in corso u pulverosu) è un comune francese di 41 abitanti situato nel dipartimento dell'alta corsica nella regione della corsica. abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con come; soprammobile; viene; pulito; Caustico e aggressivo, come un acido; Tornare in vita... come Gesù il terzo giorno; I servizi come CIA e SSI; Fragranze come Chanel Nº5; Leggero, come un cibo light; Pizzo usato come soprammobile ; soprammobile di poco conto; soprammobile tipico delle sale da pranzo; Divisione che avviene dentro una comunità; viene conficcato nel terreno; viene steso a mani; Quella rossa viene ricavata dall ematite; Ripulito dagli errori; pulito a specchio; Tutt altro che pulito ; Lo è il lenzuolo pulito ; Cerca nelle Definizioni