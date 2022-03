Come un giornalista al seguito delle truppe ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un giornalista al seguito delle truppe ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : EMBEDDED

Significato/Curiosita : Come un giornalista al seguito delle truppe ing

Avvelenamento e come mandante dell'omicidio della giornalista anna politkovskaja; tuttavia tali illazioni non troveranno mai riscontri. altri giornalisti sono stati...

Un sistema embedded (lett. "incassato" o "incorporato", in italiano: sistema integrato) nell'informatica e nell'elettronica digitale, identifica genericamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

