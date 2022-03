Città tedesca capitale della Sassonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città tedesca capitale della Sassonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRESDA

Significato/Curiosita : Citta tedesca capitale della sassonia

– se stai cercando altri significati, vedi sassonia (disambigua). la sassonia (afi: /sas'snja/; in tedesco sachsen, ['zaksn]; in sorabo sakska) è uno...

18 000 e 25 000). dresda è sede di un'università (la technische universität dresden) e di una diocesi cattolica (diocesi di dresda-meißen). i primi insediamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

