Chi non reagisce... porge anche l altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non reagisce... porge anche l altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GUANCIA

Significato/Curiosita : Chi non reagisce... porge anche l altra

Perpetrata, il combattente non-violento "porge l'altra guancia", affermando in questo modo la bontà della sua causa, cosa che l'ingiusto non potrebbe mai fare...

Di o su guancia wikizionario contiene il lemma di dizionario «guancia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su guancia (en) guancia, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

