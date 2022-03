Il cantautore barese vincitore di X Factor 9 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cantautore barese vincitore di X Factor 9. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIOSADA

Significato/Curiosita : Il cantautore barese vincitore di x factor 9

Prima performance avviene sul palco di x-factor 4 con tutto l'amore intorno ed è diretta da luca tommassini. il disco ha raggiunto la quarta posizione...

Pugliese doc 2015 giosada: “x factor è la mia laurea, ora comincio a lavorare”, su lastampa.it. url consultato il 12 dicembre 2015. ^ giosada, su xfactor.sky... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

