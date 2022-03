Arnesi, strumenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnesi, strumenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UTENSILI

Significato/Curiosita : Arnesi, strumenti

Ordinario) per significare genericamente "strumento", "mezzo", "arnese" anche non materiali. l'uso di attrezzi e strumenti per facilitare il lavoro manuale risale...

Beta utensili è un'azienda s.p.a. italiana con sede a sovico, nella provincia di monza e della brianza, che progetta, produce e commercializza utensili e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

arnesi bucherellati da cucina; arnesi del focolare; Contiene arnesi per cucire; arnesi per filtrare liquidi; Vibra all imboccatura di certi strumenti a fiato; Una famiglia di strumenti ; strumenti a percussione; strumenti a corde;