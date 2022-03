Animale che cammina su due zampe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale che cammina su due zampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIPEDE

Significato/Curiosita : Animale che cammina su due zampe

Ha solamente due andature: il passo e il galoppo. quando cammina solleva a ogni passo le due zampe dello stesso lato, e poi le due zampe dell'altro. durante...

Un animale si definisce bipede (dal latino bipes, che ha due piedi) nel caso in cui utilizzi, per muoversi, prevalentemente i due arti posteriori. si tratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con animale; cammina; zampe; animale marino detto anche anemone di mare; animale che caccia; L animale che costruisce dighe; Astuto animale ; Come cammina chi non vuol farsi vedere; Una gradevole cammina ta; cammina no in corteo; Chi lo è cammina barcollando; Un buco scavato con le zampe ; Hanno lunghe e sottili zampe ; Tante sono le zampe delle mosche; Hanno le zampe palmate;