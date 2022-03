È amica di Quasimodo ne Il gobbo di Notre Dame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È amica di Quasimodo ne Il gobbo di Notre Dame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESMERALDA

Significato/Curiosita : E amica di quasimodo ne il gobbo di notre dame

Film notre dame, dove fu diretta da william dieterle, accanto a charles laughton nella parte del campanaro gobbo quasimodo. tra gli anni quaranta e cinquanta...

esmeralda è la protagonista femminile del romanzo notre-dame de paris, scritto da victor hugo. esmeralda, il cui vero nome è agnès, nasce a reims da una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con amica; quasimodo; gobbo; notre; dame; Così è l amica del cuore; __ Ferrante: L amica geniale; Quello verniciato è simile alla ceramica ; Nei luna park c è la panoramica ; Tratta anche di Goldoni e quasimodo ; Lo scrittore che creò il campanaro quasimodo ; Con Apollion nel titolo di una raccolta poetica di quasimodo ; __ quasimodo , autore premio Nobel nel 1959; Un attore di Colpo gobbo all italiana; C è chi lo tenta gobbo ; Il nome di un noto gobbo della letteratura; Pesano sul gobbo ; A Parigi c è la notre ; Vi sorge notre -Dame; ile de la: su di essa sorge notre -Dame; Un libro di Victor Hugo: notre -Dame __; Anagramma di poster rapidame nte; Sudame ricano come Salvador Allende; La Madame protagonista di un romanzo di Flaubert; Fissare saldame nte;