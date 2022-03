Tettoia alla fermata dell autobus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tettoia alla fermata dell autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENSILINA

Significato/Curiosita : Tettoia alla fermata dell autobus

Wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «pensilina» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla pensilina... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 marzo 2022

Una tettoia di fronde; La travatura a triangolo per sorreggere una tettoia ; Una tettoia vegetale; tettoia di fronde; Si... tira alla fine; alla __, cioè «fatto tanto per fare»; Una costata... alla francese; Dividono il Cile dalla Argentina; Lo si aspetta alla fermata ; Ordine di fermata ; Si è fermata presto nel crescere; I pomodori verdi alla fermata del treno di un film; L organizzazione dell Onu per la sanità; È a nord dell a Sardegna; Costanza nel tempo dell a temperatura di un corpo o di un sistema; Il primo mese dell anno; E simile all autobus ; I percorsi degli autobus ; La Parks che rifiutò di cedere il proprio posto su un autobus a Montgomery; Lavora sia sui treni sia sugli autobus ;