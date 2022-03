Dotati per il canto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dotati per il canto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTONATI

Significato/Curiosita : Dotati per il canto

canto (disambigua). il canto o musica vocale è l'emissione, mediante la voce, di suoni ordinati per ritmo e altezza a formare una melodia. il canto si...

Tonalità relativa sol minore. in si bemolle maggiore possono spesso essere intonati strumenti come la tromba bassa, il sassofono e il clarinetto. in si bemolle...

