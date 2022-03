Si versa per il mojito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versa per il mojito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RUM

Significato/Curiosita : Si versa per il mojito

Highball (secondo il metodo iba): si versano tutti gli ingredienti, tranne la cola, nel boston shaker senza ghiaccio, si shakera, si versa nel bicchiere pieno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rum. il rum (nome proprio indicato anche come rhum nei paesi di lingua francese e ron in quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

