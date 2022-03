Vento fresco e leggero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vento fresco e leggero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARIETTA

Significato/Curiosita : Vento fresco e leggero

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vento (disambigua). in meteorologia il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area...

arietta è un comune (town) degli stati uniti d'america, situato nello stato di new york, nella contea di hamilton. il suo territorio comunale è bagnato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con vento; fresco; leggero; Si alza solo quando ce vento ; Un vento del nord; Possono liberare un energia spavento sa; La preposizione nel convento ; Un mirabile affresco di Raffaello in Vaticano; Si soffre stando al fresco ; Un affresco di Raffaello; Un fresco tessuto per camicie estive; Un metallo leggero ; Un legno duro, leggero e resistentissimo; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; Antico cavalleggero ; Cerca nelle Definizioni