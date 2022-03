Vi si vendono gioielli falsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si vendono gioielli falsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BIGIOTTERIA

Significato/Curiosita : Vi si vendono gioielli falsi

Merce contraffatta per un valore di 18,4 milioni di dollari rinvenendo falsi gioielli tiffany oltre a borse, vestiti, occhiali e scarpe contraffatte. altri...

Quarzo ialino (bigiotteria antica), 1690 bigiotteria artigianale materiali di bigiotteria materiali di bigiotteria gioielli di bigiotteria anelli negozio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con vendono; gioielli; falsi; vendono attraverso le edicole; Si vendono in farmacia; vendono spille e bottoni; Quelli economici comprano e vendono titoli; Una pietra del gioielli ere; .. gioielli di famiglia; Il più celebre gioielli ere di New York; Si incastonano nei gioielli ; Non commette passi falsi ; Sono falsi e bugiardi nella Divina Commedia; falsi , immaginari; falsi , ingannevoli;