Si usa per indicare una citazione testuale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per indicare una citazione testuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIC

Significato/Curiosita : Si usa per indicare una citazione testuale

Critica testuale, nell'applicazione del metodo di lachmann, il simbolo x viene a volte utilizzato, in alternativa a , nello stemma codicum, per indicare l'archetipo...

Refuso sic et non sic et simpliciter sic me vivere, sic iuvat perire sic semper tyrannis sic transit gloria mundi sic vos non vobis per aspera sic itur... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

