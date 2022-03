L uomo che collabora con la terna arbitrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L uomo che collabora con la terna arbitrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUARTO

Significato/Curiosita : L uomo che collabora con la terna arbitrale

Dalla stampa del settore quarto uomo, è un ufficiale di gara che collabora con l'arbitro e con i due assistenti arbitrali nella direzione della partita...

quarto – nome proprio quarto – numero ordinale della lingua italiana (vedi quattro) quarto – in musica, sinonimo di semiminima quarto – unità di misura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

