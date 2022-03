Una fibra resistente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fibra resistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SISAL

Significato/Curiosita : Una fibra resistente

Vetture da competizione. inventato da stephanie kwolek mentre cercava una fibra resistente ed elastica per rimpiazzare la gomma degli pneumatici, il kevlar...

sisal (sport italia società a responsabilità limitata), attiva dal 1946, è un'azienda italiana che opera nei settori del gioco e dei servizi di pagamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con fibra; resistente; fibra tessile per sacelli; Spossati, sfibra ti; Una fibra tessile naturale; Palma che fornisce una una fibra per spazzole; Se è compensato è più resistente ; resistente , costante; È un resistente volatore; Come una sostanza resistente al fuoco; Cerca nelle Definizioni