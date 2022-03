Una costata... alla francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una costata... alla francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ENTRECOTE

La guyana francese o guiana francese (afi: /gu'jana fran'eze/; in francese guyane o guyane française, pron. /gi'jan f~'sz/; in creolo guianese lagwiyan)...

Disambiguazione – se stai cercando la bistecca fiorentina, vedi bistecca alla fiorentina. la costata di manzo è un tipo di bistecca, solitamente cotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

