Una bomba che richiede l intervento degli artificieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bomba che richiede l intervento degli artificieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INESPLOSA

Significato/Curiosita : Una bomba che richiede l intervento degli artificieri

Lavorato per qualche tempo per gli artificieri ed è cintura nera in judo. ha un rapporto particolare con penelope garcia, che definisce in più occasioni la...

Le bombe a grappolo o munizioni a grappolo, sono ordigni, in genere sganciati da velivoli o elicotteri e talvolta con artiglierie, razzi e missili guidati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

